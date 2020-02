Kas lagi hakkab kätte jõudma? Ehitussektori kasv on pidurdumas

Koos ehitusmahu kasvu pidurdumisega on ka tööjõupuudus ehituses eelmisel aastal võrreldes 2017. –2018. aastatega leevenenud. Varasemate aastate niigi pingeline olukord tööturul oleks võõrtööjõudu kaasamata veelgi pingelisem olnud. Samas on ehitusmahud oma tipu läbinud ning peamiseks ehitust takistavaks teguriks on ehitusettevõtete hinnangul tõusnud nõudlus, mistõttu on ka ehitusettevõtete kindlustunne viimasel kahel aastal nõrgenenud.