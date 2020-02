Eksperdid: hindade kasv kinnisvaraturul jätkub ka sel aastal

Nii eratarbijate kui investorite huviorbiidile on jõudnud üha rohkem mikrokorterid, mida soetatakse nii esimeseks püsivaks eluasemeks kui täiendava üüritulu teenimiseks.

«Mikrokorterid on muutumas populaarsemaks eelkõige noorema põlvkonna puhul, kes ei ole valmis püsivalt suure finantskohustusega end siduma,» rääkis Luminori kinnisvaralaenu ekspert Kristjan Jasinski. Ta lisas, et mikrokorterite puhul mängib olulist rolli lisaks soodsamale lõpphinnale ka mugav transpordiühendus teiste linnaosadega.

Arutelul osalejad kinnitasid, et ehkki elanikkonna vananemine mõjutab siinset kinnisvaraturgu oluliselt, on sellest olulisem asjaolu, et kõige suurem koduostjate grupp vanusevahemikus 25–34 väheneb järgmise kümne aasta vältel keskmiselt kolmandiku võrra.

Tallinna lähiümbrust iseloomustab sel aastal üha süvenev valglinnastumine, mis on toonud suureneva nõudluse ja ehitusaktiivsuse Harjumaal asuvatesse valdadesse. «Inimesed suunduvad keskusest väljapoole, sest seal on odavam ja parem elukeskkond. Sisuliselt on hetkel toimumas sarnane trend nagu 2006. ja 2007. aastal, kui Viimsi ja Rae vallad väga kiiresti kasvasid,» rääkis Arco Vara kutseline hindaja Mihkel Eliste.