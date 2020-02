Unustatud vanavarast oksjonijuveeliks: pisike portselankauss läheb hingehinna eest müüki

Kaussi lähemalt uurinud Charles Hanson märkas kausi põhjas olevat markeeringut ning tundis koheselt ära, et tegemist on Qing dünastia aegse hinnalise portselankausiga. Ligikaudu 300 aasta vanuse kausi läbimõõt on 14,8 sentimeetrit, vahendab dailymail.co.uk.