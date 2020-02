Pilt selgeks: millistel juhtudel tasub korterit koos sisustusega müüa?

Kui soovid korterit kiiresti maha müüa

Tuleb tõdeda, et kui eesmärgiks on korter kiiresti maha müüa, siis seda tuleks teha koos sisustusega - vähesed ostjad eelistavad möbleerimata korterit, kuna sisustuse leidmine on lisakulu nii aja ja raha suhtes. Palju kergem on osta korter, kus on juba sisustus olemas, mis enamuselt vastab ka ostja maitsele kui hakata otsima ja valima uut sisustust, vahendab City24.

Hästi valitud mööbel muudab kindlasti ka korteri kuulutuse ostja jaoks atraktiivseks ja huvipakkuvaks. Kui kodus olev mööbel on puhas ja kaasaegne, muudab see Sinu kodu hubaseks ja kutsuvamaks ka ostjate jaoks. Lisaks praktilisusele annab korteris olev mööbel ka parema ettekujutuse, kui suured toad tegelikkuses on ning kui palju annab veel juurde mahutada. Mõnikord võib hästi valitud mööbel isegi korterist avarama mulje jätta, mis on kindlasti üks eelis müümisel.

Kui mööbliga pole enam midagi teha

Sageli jäetakse maha mööbel, mis pole enam kasutuskõlblik, ei vasta enam omaniku maitsele, on vananenud, kulunud, väärtuseta jne. See on ka igati mõistlik, sest kui Sul on olemas juba uus sisustusega kodu, siis maha müüdava korteri sisustuse hoiustamine on kindlasti tülikas. Nimelt tuleks siis leida töömehed, kes suuri ja raskeid mööblitükke liigutaks ja transpordiks. Mööbliosad võtavad ka palju ruumi ning nende eraldi müümine pikendaks kogu korteri müügi protsessi veelgi. Kui tegu on kulunud ja vana mööbliga, et pruugi isegi olla võimalust seda maha müüa. Palju kergem on mööblist lihtsalt lahti lasta, jätta see korterisse ning loodetavasti leiavad uued omanikud mööbli jaoks kasutust.

Kui soovid korteri eest küsida suuremat hinda

Müümise hinna määravad maaklerid ikkagi enamasti korteri asukoha ja korteri enda seisukorra järgi, kuid hästi hoitud, uus ja kvaliteetne mööbel annab kindlasti müügihinnale juurde. Seda vaid siis, kui tegu on kohtkindla mööbliga, nagu näiteks köögi- ja vannitoamööbel. Lahtine mööbel (kapid, lauad ja muu liigutatav mööbel) üldiselt turuväärtust ei oma ning seetõttu ei ole võimalik ka selle läbi korteri hinda kõrgendada. Seetõttu tasub kindlasti korter enne müümist ära hinnata ning välja selgitada, mis mööbliga on võimalik hinda tõsta ja millega mitte.

Kui aga müüdav korter on täiesti tühi, siis tasuks seesama kohtkindel mööbel sisse soetada. Nii saad muuta müügikuulutuse atraktiivsemaks, saades ise ostetud mööbli eest raha tagasi. Näiteks on võimalik leida vannitoa mööblit soodsalt veebikaubamajast Kaup24. Pea aga meeles, et liiga suure hinna tõstmisega võib korteri müümise hind muutuda tunduvalt kõrgemaks kui tavapärane korterite turuhind, mistõttu võib korteri müümine olla raskendatud.

Kui müüd suvekodu

Üldjuhul inimesed otsivad maakohtadesse suvekodu, mis oleks juba sisustatud. Inimesed väga ei soovi osta uut mööblit sinna, kus nad enamus aega ei viibi. Seda ainult siis, kui mööbel on tõesti vana ja ei ole enam sobilik. Seetõttu kui Sul on plaan müüa just ajutist kodu, siis tasuks seda kindlasti teha koos mööbliga - vastasel juhtudel võibki korter jääda müümata.

Kui plaanid korterit üürida

Üürikorterid koos sisustusega on kindlasti üks suurimaid nõudlusi kinnisvara turgudel. Need on soodsad ja olemas on kõik mugavused - just see, mida enamus inimesed otsivad, kes soovivad ajutist kodu. Ilus sisustus aitab üürihinda ka tõsta. Näiteks on võimalik soodsalt soetada vastavalt kodu stiilile ja Sinu maitsele mööblit siit. Siiski tuleks mööbliga korteri üürimisel lepingus mööbliesemed ära märgistada, et pärast üürnike välja kolimist ei tekiks probleeme mööbli kadumisega või vigastuste tuvastamisega. Nii saad kindel olla, et olemasolev mööbel säilib ning püsib kvaliteetsena.