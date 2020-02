Trendihoiatus! Rohelusse mattuvad vannitoad sobivad igasse koju

Vannitoa trendides puhuvad uued tuuled. Hoogsalt on populaarsust kogumas rohelusse mattuvad vannitoad. Džunglit meenutav vannituba tekitab tunde, nagu veedaksid mõnusalt aega troopilisel liivarannal, kirjutab idealhome.co.uk.

Juhul kui soovid seda trendi ka enda kodus katsetada, tuleb arvestada, et iga taim ei sobi vannituppa. Kindlasti ei tohiks vannituba kaunistada kuivalembeliste taimedega nagu kaktused ja sukulendid. Eelistada tuleb taimi, mis on harjunud niiskuse ja vähese valgusega. Heaks variandiks on näiteks sõnajalgsed ja õhutaimed.