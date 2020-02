Enne ja pärast: nõukaaegse paneelika magamistoast sai maitsekas kaasaegne kamber

Magamistuba ei ole ladu

Magamistuppa kuhjatakse tihtipeale kõik need asjad, mis kuhugi mujale ei mahu. Lisaks sellele tuuakse sinna ka vana mööbel, mis teistesse tubadesse enam ei sobi.

«Inimestel on kombeks kõige enam raha kulutada nende tubade sisustamiseks, mida teistele inimestele esitletakse. Kõige olulisemaks peetakse investeerimist elutoa sisustusse. Magamistoale pööratakse seejuures kõige vähem tähelepanu ja sellesse investeeritakse vähem. Seetõttu kasutataksegi siin tihtipeale vana mööblit, mis on teistest tubadest üle jäänud. Mööbli ja aksessuaaride erinevad mustrid, stiilid ja värvid loovad kaootilise meeleolu,» selgitas IKEA sisekujundaja Darius Rimkus.

Ta tõi näite sellest, kuidas omavahel sobiv mööbel muudab ruumi ilmet täielikult. «Kui valid tuppa mööblit ja värvitoone, on soovituslik paari põhivärvi erinevates sisustuselementides korrata. Tasub valida 1-2 põhivärvi, millele lisada aktsendiks erksavärvilisi aksessuaare, et luua nii ühtne interjöörilahendus,» lausus Rimkus.

Magamistuba enne uuendustöid. FOTO: Ikea

Ta lisas, et antud juhul määras magamistoa värvipaleti omanike uus voodi ja teler, mille nad soovisid tuppa jätta. Uued pimendavad kardinad valiti voodiga samas toonis ja mõningad musta värvi aksessuaarid sobitati teleri tooniga. Veel lisati neutraalne valge ja hall, et taust laseks teistel toonidel särada.

Tavaline viga: liiga väike mööbel

Teine asi, mida magamistoa sisustamisel tähele panna, on mööbliesemete mõõdud. Sisekujundaja sõnul valib suurem osa inimesi väiksemad mööbliesemed, arvates, et nii tundub ruum ise suurem. Tegelikult on aga efekt enamasti hoopis vastupidine.

Magamistuba peale uuendustöid. FOTO: Ikea

«Inimesed väldivad õiges mõõdus mööbli ostmist, kuna nad kardavad, et nii jääb toas ruumi väheks. Selle asemel valivad hoopis mitu väiksemat mööblieset ja proovivad nende sisse ja peale mahutada kogu oma vara. Tavaliselt on tulemuseks segadus, mis omakorda muudab toa näiliselt hoopis väiksemaks ja tekitab mulje, justkui see oleks asju täis topitud,» lausus Rimkus.

Ta rõhutas, et kui tuppa valitakse õiges mõõdus mööbliesemed, mis rohkem asju mahutavad, on tulemus vastupidine – nende abil on võimalik hoiuruumi maksimaalselt ära kasutada, seejuures põrandaruumi säästes. Ta juhtis tähelepanu ka faktile, et nurgariidekapid on hea lahendus vaid teatud erijuhtudel.

Magamistuba peale uuendustöid. FOTO: Ikea

«Ruumis, kus on piisavalt seinaruumi, on mõttekam panna riidekapp sirgelt seina äärde, selle asemel, et panna see nurka. IKEA valikust leiab eri mõõtudes kapiraame, millest igaüks saab taskukohase hinnaga planeerida just endale sobiva lahenduse,» seletas sisekujundaja.

Nippe kodu korrastamiseks

Kolmas samm magamistoa korrastamisel, on valida õiged aksessuaarid. IKEA esindaja sõnul tulevad ruumi efektiivsel kasutamisel appi lisariiulid, kastid ja karbid ning erinevad tarvikud riidekapis oleva ruumi jagamiseks ja korrastamiseks.

«Igal pereliikmel võiks olla oma koht, kus asju hoida. Nii on vajaliku leidmine ja asjade korrastamine oluliselt lihtsam. Asju aitavad korras hoida kummutid ja seinariiulid ning –kapid,» lausus Rimkus ning lisas, et kummut tuleb kindlasti kinnitada seina külge koos kaasasolevate kinnitustega.

Magamistuba peale uuendustöid. FOTO: Ikea

Ekspert jagas ka nippi, mille abil riided kenasti korras hoida. «Kui hoiad riideid püstises asendis, on need paremini nähtaval ja kenasti ligipääsetavad. Pealegi püsivad riided nii sirgemad ja sa ei pea neid pidevalt uuesti kokku panema. Väiksemad asjad võib panna sahtlitesse, riiulitesse või kastidesse, mille saab osta vaid mõne euro eest,» tõi Rimkus esile.

Riidekapi aksessuaarid ja korrastajad vähendavad ka aega, mida muidu asjade korrastamisele kulutaksid. Väljatõmmatav riidepuu pükstele muudab pükste riidekappi paigutamise palju lihtsamaks. Lisaks on väljatõmmatavad erinevate lahtritega alused head ehete ja teiste aksessuaaride mugavaks hoidmiseks ning erinevad hoidikud ja karbid sobivad hästi nipsasjakeste hoidmiseks.