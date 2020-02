Eesti kinnisvarabüroo õnnitles oma 100 000. klienti

Arco Vara Kinnisvarabüroo turundusjuht Maris Pukk ütles, et 100 000 klienti on ettevõte kogunud 15 aastaga – digitaalne kliendiandmebaas on ettevõttes alates 2004. aastast. Täna võib öelda, et iga kolmeteistkümnes Eesti elanik on olnud ühel või teisel ajahetkel Arco Varaga seotud.