Uus toetus aitab kodu juurde rattahoidla rajada

Leppik, kes armastab ka ise rattaga sõita, on uue hoiukohaga rahul. «Ennekõike on küsimus tahtes. Kui on tahe, siis on kõik võimalik,» nentis ta. «Korrusmajade keldris üldjuhul mingi nurgakese ikka leiab, mida rattahoiuks muuta. Paljud keldriboksid seisavad aastakümneid tühjana. Olukorra muudab aga keerulisemaks, et selliste ettevõtmiste puhul on vaja sajaprotsendilist korteriomanike nõusolekut.»