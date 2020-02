Teeme selgeks: kui kaua säilib või toatemperatuuril värskena?

Võipaki külmikus säilitamine on loomulikult maitse asi, täpselt samamoodi nagu ka selle hoidmine köögilaual. Eksperdid manitsevad sellegipoolest inimesi oma võipakki mitte liiga kauaks välja jätma. Pastöriseeritud koorest valmistatud toode, mis on pakendatud õhukindlasse anumasse, peaks asjatundjate sõnul kuni kaks nädalat värskena püsima.

Ent ka see kahenädalane periood on üsna piiripealne ajavahemik. Köökides, kus toatemperatuur on kasvõi kraad 21 kraadist kõrgem, peaks võid ilmtingimata külmkapis hoidma, vahendab realsimple.com.