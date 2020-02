PILDID ⟩ Saaremaal on müüa suursugune rehielamu

Eelmise sajandi esimesel poolel ehitatud rehielamu asub Saaremaa põhjarannikul. Hoone on 2003. aastal läbinud täieliku uuenduskuuri.

Rehielamus on kokku viis tuba, millest kolm on magamistoad. Kahekorruselise hoone kogupindala on 207 ruutmeetrit. Privaatse kinnistu juurde kuulub ka ait, mida saab kasutada külalistemajana ja eraldiseisev veinikelder.