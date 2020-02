Kaval nipp: vana värvi mahakraapimisel leiab abi üllatavast köögiriistast

Kodu renoveerimine on aeganõudev protsess. Ühendkuningriigis elav koduomanik Sue on leidnud lihtsa nipi, kuidas vähemalt ühe tööga tohutult aega ja raha kokku hoida, vahendab mirror.co.uk. Nimelt oli naisel käsil ülemise korruse trepimade renoveerimine. Sue avastas üsna ruttu, et vana värvi maha kraapimine on tohutult aeganõudev ja tüütu ettevõtmine.