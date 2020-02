PILDID ⟩ Õdus vaikne korter otse Tartu kesklinnas

Kortermaja hoovipoolses osav asuv korter läbis 2016. aastal põhjaliku uuenduskuuri. Korteri renoveerimise on kasutatud looduslähedasi materjale. Remonditööde käigus ehitati korterisse ka uus pliit ja ahi.

Esimesel korrusel asuva korteri kogupindala on 69,4 ruutmeetrit. Korter koosneb elutoast, magamistoast, köök-söögitoast ja vannitoast. Korteri juurde kuulub ka aiamaa, kust avaneb kaunis vaade Supilinnale. Kortermaja juurde kuuluva krundi suurus on 4023 ruutmeetrit, mis on jagatud kaheksa korteri vahel.