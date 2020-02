Memm peab kodust väljudes kandma kiivrit, kuna taevast sajab puunotte

84-aastane Mary on kohaliku omavalitsusega sõjajalal, kuna naaberkinnistul olevad surnud saarepuud kujutavad endast suurt ohtu, vahendab devonlive.com. Mary elab Devoni krahvkonnas Torquay linnas. Rannikulinna kimbutab tihti tugev tuul. Tormine talv rebib naaberkinnistul asuvatelt puudelt oksad ja lennutab need Mary aeda. Olukord on läinud nii hulluks, et Mary ei julge enam ilma kiivrita kodust lahkuda.