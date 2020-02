PILDID ⟩ Absurdsete tingimustega korter Inglismaal osteti kõigest ühe naela eest

Ei olda ka kindlad, kas 1,19 euro eest ostetud korteris on ka midagi sees, kuna aken on seest poolt kinni löödud.

Ebatavalise korteri sisu ja seisukord on teadmata, kuna isegi oksjonipidajatel polnud sellele juurdepääsu. Kui korter esmalt nende nimistusse sattus kirjeldas oksjoni koostööpartner Victoria Reek seda kui «kindlasti üks kõige veidram asi, mis meil oksjonil on olnud» ja tunnistas, et see on «ilmselt lihtsalt ämblikuvõrke täis».