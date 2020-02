Rocca al Mare viaduktile rajatakse dünaamiline valguslahendus

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et Haabersti ringristmik on oluline liiklussõlm, mis on igapäevateeks paljudele tallinlastele kui ka pealinna külalistele. «Mul on hea meel, et äsja Rocca Al Mare nime saanud viadukt saab nüüd juurde ka uhke valguslahenduse, mis annab ristmikule uue ilme ning pakub silmailu. Seejuures saab Haabersti anda oma panuse erinevate tähtpäevade tähistamiseks või meenutamiseks läbi värvide, ühel meie olulisemal objektil,» rääkis Hanimägi.