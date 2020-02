Tallinna elamukruntide põuast võidavad teised Harjumaa omavalitsused

Elamukrunte napib ja nende hinnad on kõrged.

Kui on soovi elada Tallinnas eramajas, siis on maja lihtsam osta kui soetada sobilik krunt ja hakata sellele ehitama, sest elamukrunte napib ja nende hinnad on kõrged. Jaanuaris tehti Maa-ameti andmeil pealinnas elamumaaga vaid kuus tehingut ja keskmiseks ruutmeetri hinnaks kujunes 158 eurot.