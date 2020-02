Koidu tänava remont tõi välja vana munakivitee

«Vanad kivid on kavas sorteerida ja kasutada Koidu tänava rekonstrueerimise käigus jalakäijate ruumi kujundamisel. Nii saab sellest ajaloolisest leiust tulevikus oluline osa miljööväärtuslikust Koidu tänavast. Teekatte alt tuli välja ja läheb erinevates kohtades taaskasutusse kuni 274 ruutmeetrit munakive. Et just paljude kohalike elanike jaoks tundus vana sillutise taaskasutamine õige mõttena, saab sellest teha järelduse, et nii Kassisaba kui teisedki Kesklinna elanikud on huvitatud oma piirkonna ajaloopärandi säilitamisest,» kommenteeris Kesklinna vanem Vladimir Svet.