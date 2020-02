Neli ohumärki, mille korral tuleks üüritehing katki jätta

Ühisruumide seisukord on heaks märgiks, mis sorti inimesed kortermajas elavad. Juhul kui ühisruumid nagu koridor ja pesuruum on puhtad, võib eeldada, et majas elavad viisakad inimesed. Samuti viitab see toimiva korteriühistu olemasolule. Räpased ja lagunevad ühisruumid viitavad aga vastupidisele.