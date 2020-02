3 mõjuvat põhjust, miks peaksid igal hommikul voodi ära tegema

See võib küll tunduda üsna marginaalse saavutusena, ent hommikul ära tehtud voodi aitab sul alateadvuslikult ka kõikides teistes situatsioonides selle võrra produktiivsem olla. Sa ei ei pea seda isegi sõduripoisi täpsusega tegema, et sellest ülejäänud päeva jooksul kasu lõigata, vahendab thespruce.com.

Ilmselt imestad, kuidas saab niivõrd tühine ettevõtmine hommikul mõjutada produktiivsust ülejäänud päeva jooksul. See on nimelt pisike osa ühest ahelreaktsioonist, mis sinus aset leiab. Proovi järele ja küllap märkad isegi, et ka ülejäänud päev möödub mõnevõrra sujuvamalt.