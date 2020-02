Kodumajapidamiste huvi taastuvenergia vastu on hüppeliselt kasvanud

Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roosi sõnul on selline huviliste arvu tõus rõõmustav, aga mitte päris üllatav, sest keskkonnasõbralik mõtteviis on muutumas järjest populaarsemaks ning inimesed mõistavad järjest enam, et ka nende valikul on otsene mõju elektritootmisele.

«100 protsenti taastuvenergia valimine ei avalda elektriarvele nii suurt mõju, kui üldjuhul arvatakse. Arvutuste põhjal on Rohelise Energia kilovatt-tunni hind keskmiselt 5 protsenti kallim kui kindlas fikseeritud hinnaga elektripaketis. Seega, kui elektriarve on 30 eurot, lisab taastuvenergia eelistamine tavaliselt vaid ühe euro,» märkis Roos.

Statistika näitab ühtlasi, et sagedamini on taastuvenergiast toodetud elektrit nõus valima naisterahvad, kellel on keskmisest väiksem elektritarbimine.

Rohelise Energia valimine on üks lihtsamaid keskkonnasõbralikke muutusi, mida oma elus teha. Tänaseks tarbib 100 protsenti taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit ligi 25 000 Eesti Energia klienti ning see number on jõudsalt kasvanud.