Harukordne pakkumine: Paldiski ajalooline raudteejaama hoone on valmis järgmiseks peatükiks

Renoveeritud ja heas seisukorras olev raudteejaama hoone on üks vähestest sõjast pääsenud hoonetest Paldiski linnas. Hoones pikalt tegutsenud toitlustusasutus on potid pannid kokku pakkinud ning jaamahoone on valmis järgmiseks peatükiks.

Kahekorruselise hoone kogupindala on 364,4 ruutmeetrit. Hoones on kokku kaheksa tuba. Kogu kinnistu pindala on 3849 ruutmeetrit. Värske ilme on saanud nii elutoad, kaminasaal, köök kui ka saun.