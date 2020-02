Sajandipakkumine: Vilsandi tuletorni vahimaja on saanud tänapäevase uuenduskuuri

Tibukollase vahimaja kogupindala on 318,4 ruutmeetrit. Majas on kokku seitse tuba, millest viis on magamistoad. Avar kaminasaal mahutab kuni 75 inimest ning selle juurde kuulub suur köök. Vahimajas on olemas ka saun. Kinnistu kogupindala on 15 322 ruutmeetrit.