GALERII ⟩ Olgu jõulud või sõbrapäev: aastaringselt jõulupuud toas hoidev naine ehib seda vastavalt päevale

45-aastasele Emmale meeldib dekoreeritud jõulupuu välimus nii palju, et ta hoiab seda üleval aastaringselt, kirjutab Metro. Jõulupuu on olnud naise kodus järjepidevalt alates 2018. aasta detsembrist, kuid muidugi ei ole see kogu aeg samasugune, vaid ehted muutuvad vastavalt sündmusele (tegemist on kunstpuuga).