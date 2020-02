Laste laiskusest tüdinud pereema sõlmis nendega koristuslepingu

Pereema Katrina Neathey, nagu iga teine ema, on aastaid oma kolme lapse järelt koristanud ja kraaminud. 32-aastane Katrina on aastate jooksul paljuski silma kinni pigistanud, naise viimane piisk karikasse saabus aga siis, kui selgus, et pere 2406 eurot maksnud vaip on poriplekke täis.