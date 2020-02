Sinu lõputöö on seotud puidust hoonete ehitamisega? Osale konkursil!

Eesti Puitmajaliidu tegevjuht Lauri Kivil sõnab, et keskkonna- ja kliimadebatid on aktiveerinud väga suure osa erinevaid ühiskonnagruppe. «Näeme, et sirgumas on äärmiselt keskkonnateadlik põlvkond noori, kelle eesmärk on võidelda jätkusuutliku tuleviku eest.» Kivil lisab, et kliimaneutraalsuse küsimusega tegelevad ka riikide kõrgeimad institutsioonid ja esindajad.