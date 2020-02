Uurimustööst selgus, kuidas mõjutab inimesi sassis kodu

Enim ärevust tekitab segamini köök ja elutuba. Lausa 78 protsenti vastanutest tunnistas, et ei talu räpaseid köögipindu. Sassis magamistuba tekitab ärevust neljandikul uuringus osalenutes. Viiendik uuringus osalenutest tunnistas, et kardab jätta lähedastele oma kodust halba muljet.

Küsitlust kommenteerinud dr Dawn Harperi sõnul ei ole tulemused üllatavad. «Segaduse keskel on raske pingeid maandada. Tunnistan, et see on isegi minu jaoks keeruline,» sõnas dr Harper.