Hipodroom on ajalugu: selgus sealse ärikvartali arhitektuurikonkursi võitja

Elisa halduse valdkonna juht Meelis Jurn selgitas, et võitja arvestas nii Elisa kui ka arendaja ühise nägemusega. «Võidutöö vastab kontseptsioonis Elisa ootustele. Meile on oluline võimalikult avar ja suur korruse pind, et nutikalt lahendatud sisearhitektuuriga soodustada töötajate omavahelist suhtlust ja ettevõtteülest kommunikatsiooni,» ütles Jurn, rõhutades, et võidutöö näol on tegemist alles esialgse visiooniga.