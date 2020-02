Eksootiline reis IKEAsse: suunamudija tõmbas jälgijad haneks

Natalia Taylor teeskles oma jälgijatele, et ta on luksuslikul puhkusereisil Bali saarel, vahendab housebeautiful.com. Selleks läks neiu koos fotograafiga IKEAsse. Fotograafi abiga tegi neiu pildid, et jätta mulje, nagu veedaks ta eksootilisel saarel mõnusalt aega. Taylor laadis pildid üles oma Instagrami -lehele ning jäi jälgijate tagasisidet ootama.

A post shared by Natalia Taylor (@natalia__taylor) on Feb 6, 2020 at 2:51pm PST

«Kui vaadata pilte lähemalt, on näha vihjeid, et need on tehtud IKEAs. Ma jätsin vihjed meelega piltidele, et nutikamad jälgijad aru saaksid, et tegemist on vembuga,» lisas Taylor.