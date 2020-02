Pilk peale: Hawaii pealinnas on müüa maja, kus Barack Obama lapsepõlve veetis

1947. aastal ehitatud maja pindala on 241,7 ruutmeetrit. Hoones on kokku neli magamistuba ja kolm vannituba. Lisaks kuulub maja juurde 31 ruutmeetri suurune terrass ja 27 ruutmeetri suurune kõrvalmaja. Kogu kinnistu pindala on 1052 ruutmeetrit.