FOTOD ⟩ Tagasi juurte juurde: Muhu saarel ootab idülliline talukompleks uut pererahvast

2003. aastal valminud rookatusega palkmaja ja -saun on valminud Siberi lähistel. Teisi nii võimsate palkidega hooneid Muhu saarelt naljalt juba ei leia.

15 089 ruutmeetrisel kinnistul asuvate majade palgid on ligi 30 sentimeetrise diameetriga. Palgid on sirged ja korralikult kokku tahutud. Mõlemal majal on korralikud soojapidavad puitaknad.