Kas ka sina? Paljud koduomanikud teevad pesumasina töötsükli järel ühe väga jämeda eksisammu

Pesumasina töötsükli järel unustavad paljud ühe olulise sammu, mis võib neile maksma minna lausa terve pesumasina. Toiming on lihtne ja kiire, ent kipub inimestel ikka meelest minema.

Nimelt, pärast igat pesukorda on äärmiselt oluline, et jätaksid pesumasina ukse mõneks ajaks lahti, et pesumasina sees olev niiskus kuivada saaks.