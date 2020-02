Videoblogi: fotograaf Ken ja filmitudeng Nele ehitavad metsavahi sõidukist ratastel elamist, et koduselt ringi reisida

Päikesepaneel on kõige efektiivsem sellel hetkel, kui päike langeb sellele võimalikult täisnurga all. Suvekuudel on efektiivset laadimisaega piisavalt palju, et hoida lisaaku laetuna. Praktika näitab, et meie vööndis on talvekuudel päikest nii vähe ja päikesenurk liiga terav, et katusel horisontaalselt asetsev päikesepaneel on pigem kasutu. On küll võimalik meisterdada süsteeme, et päikesepaneeli nurk oleks muudetav, aga selle vastu ei saa, et talvel on meil päikest lihtsalt ajaliselt vähem.