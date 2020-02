Puust ja punaseks: väga detailne juhend tolmuimeja puhastamiseks

Abe Navas, Dallases asuva majakoristusteenuse juht jagas portaalile HuffPost nippe, kuidas tolmuimejale läheneda, milliseid vahendeid vaja on ning mida tuleks masina puhastamisel silmas pidada.

Mida sa vajad

Nõudepesuvahend: Täida kraani- või pesukauss sooja seebiveega, et loputada üle kõik plastikosad. Selle jaoks on hea kasutada tavalist nõudepesuvahendit, ent ole enne tolmuimeja tagasi kokku panekut kindel, et kõik oleks ära kuivanud. Lisaks jäta meelde, et vette võib panna vaid plastikust osi.

Mikrofiibrist lapid ning hambahari: Mikrofiiberlapid on head selliste osade puhastamiseks, mida vette panna ei saa, sest need püüavad oma kiudude vahele tolmukübemeid. Selliste kohtade puhastamiseks, kuhu tolm koguneb, ent millele on raske ligi pääseda, kasuta vana hambaharja.

Käärid: Kui su tolmuimejal on harjastega rullik, siis on sinna kindlasti kinni jäänud juuksekarvu. Puhastusprotsessi kiirendamiseks hoia käärid läheduses, et neist kiiremini lahti saada.

Purk suruõhuga: Mõningatesse õnarustesse ei pääse ka hambaharjaga, selliste kohtade puhul kasuta suruõhku. Selle kasutamine on levinud ka elektrooniliste osade ning pisitehnika puhastamisel.

Lisaks võib vaja minna ka traadist riidepuud, kruvikeerajaid, tööala (mis võib veidi mustaks saada), tolmumaski ning võimalik, et ka uut filtrit oma masinale.

Kuidas seda täpselt teha?

Alustuseks võta tolmuimeja kindlasti vooluvõrgust välja ning ära seda kogu protsessi käigus sinna tagasi ühenda.

1. Puhasta voolik ning tolmuimeja sisemus

Kõige tihedam probleem, mille tõttu tolmuimeja võimsus langeb, on blokeeritud voolik ja enamasti koguneb sodi just vooliku ning masinakere ühenduskohta. Ühenda voolik kere küljest lahti ning kasuta traadist riidepuud, et paljastunud augus veidi ringi surkida, et sealt võimalikke kinni jäänud juuksekarvu või muud taolist eemaldada. Järgmisena puhasta voolik ise. Suru see võimalikult lühikeseks ning kasuta traadist riidepuud või muud pikka objekti, et ka sealt võimalikud sodikogumid välja torkida. Kui soovid, võid ka vooliku seebiveega ära pesta.

2. Eemalda kõik plastikosad ning pese need

Eemalda tolmuimejalt kõik plastikosad ning pese neid seebivees. Eriti oluline on korralikult puhastada ilma tolmukotita masinatel osa, kuhu tolm koguneb. Metallosad puhasta lihtsalt niiske lapiga ning lase kuivada. Tolmuimejal tuleb filtrit vahetada umbes iga kuue kuu tagant, seega tasub kaaluda ka uue filtri ostmist. Liiga vana filter ei eemalda õhust enam tolmu ning eriti kiiresti väsib selliste masinate filter, mida kasutatakse vaipade puhastamiseks. Mõni filter võib ka pestav olla, soovitatav on see tolmuimeja kasutusjuhendist üle kontrollida. Viimaseks kasuta suruõhku, et tolmuimeja kerel olevad avad tolmust puhastada, soovitatavalt välitingimustes.

3. Puhasta vooliku otsas olev hari