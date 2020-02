Pildid: Hiiumaal ootab äravedamist väga omapärane treiler

Lääne-Hiiumaal Kalana külas ootab uut omanikku väga omanäoline mobiilne kodu. Treiler sobib ideaalselt neile, kes soovivad keset loodust lihtsamat elu alustada. Treileri välisfassaad on kaetud puitlaudisega.

Uus omanik saab treileri suurema vaevata transportida omale sobivasse asukohta. Mobiilses kodus on kaks ruumi, mis on täiesti piisav ühe inimese ära mahutamiseks. Uus omanik leiab treilerist väikese kööginurga, magamisaseme, televiisori ja kirjutuslaua. Lisaks on treileri olemas eraldi duširuum.