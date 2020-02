Paneelmajade needus: kas juhtmete vahetus nõuab tõesti kapitaalremonti?

«Eelkõige paneelmajades ei ole paljud juhtmed kergelt ligipääsetavates soontes või kõrides, vaid need on paneelide sees ja vahel. Vanad juhtmed ühendatakse lihtsalt lahti ja uute paigaldamiseks tuleb freesida iga tarbija ja pistikupesa jaoks uus kanal, mis tähendab seda, et pärast tuleb terves korteris teha suurpuhastus, kõik seinad ja laed uuesti krohvida, pahteldada ning värvida või tapetseerida,» kirjeldas Roze.