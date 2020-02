Paar head nippi, mille abil elamine hubasemaks muuta

Oled uude koju sisse kolinud ja asjad lahti pakkinud, kuid midagi oleks justkui puudu. Uus elamine meenutab rohkem hotellituba kui sinu uut kodu. Õnneks on olemas paar head nippi, mille abil uus kodu kiirelt hubaseks pesaks muuta, kirjutab apartmenttherapy.com.

Taimed on kodu kopsud. Ilma taimedeta näeb elamine välja steriilne ja elutu. Uude koju tuleb alati osta paar väikest toataime, mis muudavad elamise päris koduks.

Lõhn tekitab inimestes emotsioone. Selle tõttu on väga tähtis, et uus kodu lõhnaks hästi või sinu jaoks tuttavalt. Vali välja üks lõhn, mis saab olema just sinu kodu lõhn.