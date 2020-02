Kiikri kvartali arendusprojekti eelviimane etapp sai nurgakivi

Eesti kapitalil põhineva Metro Capitali tegevjuhi Ain Kivisaare sõnul valmib 28 korteriga Tuukri 25 aasta lõpuks ning sellega on täitunud 80 protsenti kogu elamukompleksi arendusest. «Äsja nurgakivi saanud elamust on broneeritud või müüdud 75 protsenti korteritest. See on meie ajaloo üks aktiivsema huvi ja kiirema müügiprotsessiga projekte.»