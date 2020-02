Uudiseid suurelt kodutekstiilide messilt: lopsakas loodus tungib tuppa

Heimtextili mess keskendus sel aastal moekusele ja jätkusuutlikkusele. Suundumuste kavandamisel olid disainerid võtnud kohustuse luua uute materjalide ekspositsioon, et propageerida ressursside kokkuhoidmist ja edendada jätkusuutlikkust.

Tänapäeva disainerite üks eesmärke on keskkonnamõju minimeerimine, valides materjale arukalt.

Selle aasta mustrid on maalilised, lopsakad ja värvilised. FOTO: rajudisain.com

Sisekujundustrendide kajastamisel oli põhiteemaks jätkusuutlikkus ja keskkonda säästvad materjalid. Kokkuvõttev pealkiri oli «Kuhu ma kuulun», mille eesmärk oli pöörata tähelepanu kihilistele identiteetidele ja sellele, et igaühele sobib oma.

Idee lahtimõtestamiseks oli välja toodud viis erinevalt kogetavat ruumi ehk maailma, mis meie identiteeti mõjutavad:

MAXIMUM GLAM muudab glamuurse elu tehniliselt kokkuhoidlikuks. PURE SPIRITUAL leiab looduses tasakaalu ja müstikat. ACTIVE URBAN väärtustab utilitaarsust, kohanemisvõimet. HERITAGE LUX tähistab rikkalikku ajaloolist pärandit. MULTI-LOCAL hõlmab globaalseid kultuurilisi mõjusid.

Digirevolutsioon

Digiprint areneb jõudsalt ja ettevõtted peavad tehnoloogia arenguga kaasas käima. Tootmisettevõtted, kes ei suuda ajaga sammu pidada, peab uksed sulgema. Seda võib juhtuda ka globaalsete ettevõtetega, kuna digitehnoloogial on eeliseid, nagu näiteks jätkusuutlikkus, tootmise kiirus ja käitluskulude kokkuhoid.

Peale selle, et võrreldes varasemaga on võimalik kiiresti ja lihtsalt kasutusele võtta uusi mustreid, on kvaliteetsed digiprinditud kangad väga detailirohked ja erksate värvidega. Arendamist vajavad veel erinevate kangatüüpide värvid või pigmendid ning eel- ja järeltöötlus, mis annab kangale vastupidavuse ja suurendab kasutusmugavust.

Loodan, et lähitulevikus on trüki vastupidavus (valgus- ja pesukindlus) looduslikel materjalidel paranenud, vastasel juhul võib see takistada digitehnoloogia kasutuselevõttu, kuna tekstiilitootmises on kindel suund ökoloogilistele materjalidele. Kangaste masstootmine on rännanud Aasiasse ja konkurentsirõhk ei ole mitte hindadel, vaid kiirel reageerimisel, mugavusel ja ainukordsusel ning muidugi ökoloogilisel toomisel ja toodetel.

Disainerite roll on väga oluline, terve üks saalitäis eksponeeris disainerite töid, mida tootjad saavad kasutada kas tekstiilidel või seinakatetel. Valik oli suur ja kunstnikud andekad, valida oleks olnud väga raske, õnneks ma seda tegema ei pidanud, vaid sain lihtsalt nautida ilu enda ümber.

Selle aasta mustrid on maalilised, lopsakad ja värvilised, jätkuv trend on loodus: lilled, linnud, loomad, džungel, art decost moderseni. Geomeetrilised mustrid, mis vahepeal moes olid, on nüüdseks areenilt tõugatud. Kui tahate ajaga kaasas käia, siis laske loodus tuppa, ise saate valida kas õhkõrnad õieebemed või lähistroopilise tihniku.

Kodutekstiilide materjalid

Materjalide osas on kodutekstiilide valik läinud mitmekesisemaks. Pehme mööbli kattematerjalidest kogub populaarsust töödeldud nahk – orgaanilisest nahast toodetud kangataoline materjal. Kardinakangana on jätkuvalt trendikas samet. Eriti laia valikuga paistis silma musliin ja vahvelkangas.

Eraldi olid roheliste siltidega märgistatud nende ettevõtete messialad, mille tootmine on loodust säästev ja keskkonnasóbralik ning tooted orgaanilised, nii et neid oli kerge leida. Hea oli näha, kuidas tootmisettevõtted mitte ainult ei mõtle keskkonda säästvale tootmisele, vaid ka sellele, et kangaid oleks võimalik hiljem utiliseerida.

Hetkel ei osata veel kangajäätmete erinevaid kiude üksteisest eraldada, seetõttu on segukangaste ümbertöötlemine suur probleem. Kui tahate elada kooskõlas planeediga ja olla modernne, siis soovitan tarbida kangaid ja tekstiiltooteid, mis on 100 protsenti ühest materjalist.

Seinakatted

Seinakatete mustrites ollakse isegi julgemad kui tekstiilis – sein võibki olla nagu kunstiteos ise. See ei tähenda, et peaks laskma värvidel ennast hulluks ajada, pastelsed värvid on ka lubatud. Populaarsed on loodusvärvid: rohelised, soojad hallid, terrakota, korall, sinep, pruunid toonid ja metallikvärvid, millega saab glamuuri lisada.

Kui tahate ajaga kaasas käia, siis laske loodus tuppa, soovitab sisearhitekt Triinu Luming. FOTO: rajudisain.com

Kui soovite konkreetsele seinale tähelepanu juhtida, siis võib kasutada midagi temperamentsemat; kes soovib rahulikku tausta, saab valida mõne maalilise akvarellijoonise.

Kui arvasite eelmisel aastal, et loodusmotiivid on moes, siis korrutage see nüüd kahega. Inimesed lähevad oma valikutes veel julgemaks ja seiklushimulisemaks – see oleks nagu art deco tagasitulek, aga uudsel ja kaasaegsel moel. Huvitav, mis pärast sellist maksimalismi tuleb?