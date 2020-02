Taluomanikel on võimalus taotleda katusetoetust

Toetust jagatakse ainult füüsilisest isikust eraomanikele, kelle talukompleksi kuuluv elamu on ehitatud enne 1940. aastat ning kes soovivad teha korda Eestile ainuomaseid ning arhitektuuriliselt olulisi taluhooneid.

Muinsuskaitsemeti toetuste spetsialist Aime Lauk ütleb, et taluhoone vanuseline piir on seatud seetõttu, et pöörata tähelepanu ajaloolistele hoonetele maapiirkonnas ning piiri tõmbamine 1940. aastale annab võimaluse võtta fookusesse ja kaitsta hävingust meie taluarhitektuuripärandit - rehielamuid, hilisemaid taluhäärbereid ja ka 1920.–1930. aastatel ehitatud esimeste Eesti professionaalsete arhitektide projekteeritud taluhooneid.

Katuste aeg hakkab läbi saama

Terve katus on hoone tervise seisukohalt vägagi oluline, sest see kaitseb ka ülejäänud konstruktsioone ilmastiku eest. Tänaseks päevaks on meie taluhoonete katuste seisukord aga selline, et vajab kiiret sekkumist ning omanike motiveerimist ja toetamist.

Traditsioonilised katusematerjalid enne 1940. aastat olid valdavalt puit, roog või õlg, sekka ka valtsplekist ja kivist katuseid. Kui puitkatuste keskmiseks elueaks peetakse 30 aastat ja roogkatustel 70 aastat, siis lihtne arvestus näitab, et juba ammu on uute katuste aeg kätte jõudnud. Eterniitkatus võib küll tekitada esteetilisi eriarvamusi, kuid ilmselgelt on see kindlast hävimisohust päästnud suurel hulgal taluhooneid, tänaseks aga hakkab läbi saama sellegi aeg.

Mida toetatakse ja kui suures mahus?

Aime Lauk sõnab, et taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel ka katusekonstruktsioonid. Kasutatavad materjalid ja töövõtted peavad olema algupärased ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikud. Traditsiooniline katusekattematerjal võib hooneti olla erinev, sõltuvalt sellest, mis on olnud konkreetse taluelamu algne katusekattematerjal.

«Näiteks kui hoonel oli algselt roogkatus, siis toetame rookatuse taastamist, laastukatuse puhul laastukatuse taastamist. Vana eterniidi asendamist uue eterniidiga või teiste uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest taotlusvoorust ei toetata.»

Toetuse taotlemisel peab arvestama ka seda, et katuse vahetuseks peab olema selge vajadus ja lihtsalt välisilme parandamisest edukaks taotlemiseks ei piisa.

Võtke aega ja süvenege tingimustesse

Samuti soovitab Aime Lauk eelmise ja ka juba selle aasta kogemuste põhjal eelkõige võtta aega taotlusvooru tingimuste ja hindamiskriteeriumidega tutvumiseks.

«Muinsuskaitseameti kodulehel on lahti kirjutatud, millised on vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks ning kuidas need tuleks vormistada. Lisaks on seal välja toodud ka hindamiskriteeriumid, mis on abiks nii taotluse koostamisel kui ka oodatavate tulemuste kirjeldamisel.»

Kui suur on toetus?

Selle aasta toetuse eelarve on 200 000 eurot ning toetuse minimaalne summa on 5000 eurot ja maksimaalne 10 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 50 protsenti ehk taotluse eelarves toodud kuludest maksab poole kinni omanik. Taotluse tegemiseks tuleb võtta ka hinnapakkumised ühesuguste tööde ja materjalide peale ning need taotlusesse lisada. Toetuse kaasabil tehtavad katused peavad valmima hiljemalt 2020. aasta lõpuks.