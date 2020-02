Hotellirätikute taaskasutus võib teha rohkem kahju kui kasu

Pesu pesemine moodustab keskmiselt 16 protsenti hotellide veetarbimisest. Seega ei tule üllatusena, et üha enam leiame hotellituppa sisenedes sildi, mis julgustab rätikuid taaskasutama.

Kuid väljaande Journal of Hospitality and Tourism Research avaldas uurimustöö, millest selgub, et pesu pesemise edasilükkamine ei ole hea keskkonnale ega tervisele. Nimelt muudab rätiku pesemise edasilükkamine selles oleva mustuse raskemini kättesaadavaks. Nii tuleb seetõttu kasutada kangemaid pesuvahendeid ja pikemaid pesuprogramme. Juhul, kui plekk maha ei tule, leiab aga rätik tee prügikasti.