Hotellirätikute taaskasutamine võib teha rohkem kahju kui kasu

Kuid väljaande Journal of Hospitality and Tourism Research poolt avaldatud uurimustööst selgub, et pesu pesemise edasi lükkamine ei ole hea keskkonnale ega tervisele. Uuringutulemustest selgus, et rätiku pesemise edasi lükkamine muudab sellel oleva mustuse raskemini kättesaadavaks. Selle tõttu tuleb pesu pesemisel kasutada kangemaid pesuvahendeid ja pikemaid pesuprogramme. Juhul kui plekk maha ei tule, leiab rätik kiirelt tee prügikasti.