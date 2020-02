Õnnetus ei hüüa tulles: isehakanud torutööline jäi hambast ilma

ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juhi Caterina Lepvaltsi sõnul peavad paljud eestimaalased end iseenesest ettevaatlikuks. «Meid iseloomustab kõrge kartuse protsent, et midagi võib meie vara ja koduga juhtuda või satutakse õnnetusse. See paneb inimesi enamasti tegema ettevaatlikumaid otsuseid ning ohutumaid valikuid,» rääkis Lepvalts. ERGO kindlustuse tellitud ohutuse uuringu järgi kardab õnnetusse sattuda 44 protsenti eestimaalastest ja koduga seotud õnnetusi lausa 48 protsenti elanikkonnast.

Paraku aga õnnetused ei hüüa tulles ning need on pea alati ootamatud. ERGO toob välja viis mõtlemapanevat juhtumit möödunud aastast, mis tõestavad, et elu võib olla täis ootamatusi, mille vastu tasub end ja oma vara kindlustada.