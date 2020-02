Pilt selgeks: kas valida koju pesumasin-kuivati või pesumasin ja kuivati?

Pesumasin-kuivati – suurepärane lahendus kiire elustiiliga inimesele

Kui oled üks neist, kelle päevad on rohkelt tegemisi täis nii nädala sees kui nädalavahetusel, pakub pesumasin-kuivatil kindlasti mitmeid eeliseid. Kuivati funktsiooniga pesumasin läheb pärast pesutsüklit ise automaatselt kuivatusrežiimile. Tänu kaasaegsetele tehnoloogiatele suudab multifunktsionaalne masin tuvastada ise riiete tüübiga kõige sobivama pesu- ja kuivatusrežiimi, et säilitada sinu riiete värskus ja esinduslik välimus.

Kuna kuivatusfunktsioon on pesumasinasse sisse ehitatud, siis muidugi on kuivatiga pesumasinad heaks variandiks ka neile, kellel on elamises vähe ruumi. Ühe masina paigutamine vannituppa on kordades kergem ülesanne, kui proovida kahele masinale kohta leida. Kuigi paljud sooduspakkumised kehtivad just eraldiseisvatele masinatele, on lõppkokkuvõttes multifunktsionaalne masin finantsiliselt siiski parem valik.

Kuivatifunktsiooniga pesumasina puudused

Pesumasin-kuivatite puhul peab arvestama, et üks tsükkel võtab reeglina kauem aega kui tavapärane pesu – kuna pesutsükkel koosneb nii pesemisest kui kuivatamisest, võib sõltuvalt režiimist üks pesupäev võtta aega keskmiselt kuni kolm tundi. Samuti peab meeles pidama, et kuivatifunktsiooniga pesumasinas tohib kuivatada vaid poole maksimaalsest pesukogusest. See tähendab, et multifunktsionaalse masina elektrikulu on suurem kui tavalise kuivati puhul.

Eraldi kuivati – võtab rohkem ruumi, mahutab rohkem pesu

Eraldi kuivati eeliseks on kindlasti kuivatatava pesu maht. Uuemad kuivatid mahutavad isegi kuni üheksa kilogrammi, mis on oluliselt suurem kogus, kui kaks-ühes pesumasinate puhul. Hoolimata suuremast kogusest saab pesu kiiresti kuivaks.

Sobiva masina valikul on oluline pöörata tähelepanu energiaklassile: kõige energiasäästlikumad on A energiaklassi kuivatid.

Uuematel kuivatitel on sisse ehitatud ka niiskus- ja temperatuuriandurid, mis pakuvad automaatselt kõige sobivama kuivatusrežiimi. Innovaatilise soojuspumba tehnoloogiaga kuivatites saavad riided kuivaks ka madalamatel temperatuuridel. See tähendab, et riided ei tõmba pesus kokku, ei kulu nii kiiresti ning nende värv ei tuhmu.

Eraldi masin on eraldi väljaminek

Muidugi ei tasu unustada, et kaks masinat on kaks väljaminekut. Kuivati maksab reeglina umbes sama palju kui kaks-ühes pesumasin-kuivati. Lisaks eeldab see, et üks sinu pereliikmetest tõstab märja pesu peale pesemist kuivatisse, mis võib kiire elutempo puhul osutuda päris tülikaks.