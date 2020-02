10 nõuannet, kuidas vältida närvesöövat piiritüli

Kuigi maareform on sisuliselt lõppenud, toimuvad ka edaspidi maakorraldustoimingud. Maatükke liidetakse, jagatakse mitmeks ning muudetakse omavahelisi piire. On tõenäoline, et mõni selline toiming on kavas ka sinu naabruses oleva maatüki omanikul. Ükskõik kui väike on naaberüksuse maakorraldustoiming, kui see puudutab teie ühiseid piirimärke, siis pead olema ka sina looduses piiride kättenäitamisele kaasatud. Sinu kättesaadavust hõlbustab, kui sinu elukoht rahvastikuregistris on õige. Kui sind kutsutakse piiride kättenäitamise juurde, võta see aeg ja mine kohale. Kui seda kuidagi teha ei saa, võta maakorralduse läbiviijaga ühendust ja püüdke leida ühine võimalus loodusesse minna. Kui ka see pole võimalik, palu kohale minna oma sõbral või sugulasel, keda usaldad.