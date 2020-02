Midagi uut: Tallinna korter läks veidi odavamaks

«Viimase kümne aastaga on enim võitnud odavate mikrokorterite ning ka 1-2-toaliste omanikud, kelle vara väärtus on selle ajaga isegi kahekordistunud. Ka Tallinna lähivaldade kruntide hinnad on tuntavalt tõusnud. Kui inflatsioon maha arvata, siis näiteks eramute ning ka vanalinna kallite korterite hinnad on pikalt samal tasemel püsinud,» selgitas Vahter.