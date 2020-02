Pilt selgeks: kuidas arvestada tulude deklareerimisel eluasemelaenu intresse?

Füüsilisel isikul on õigus tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamisel võetud laenu või liisingu intressid. Internetipanga kaudu saab edastada maksuametile intressiinfo, mis kantakse eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Pank ei edasta andmeid Maksu- ja Tolliametile automaatselt, kuid seda saab laenuvõtja ise teha väga lihtsalt, märkides internetipangas linnukesega, et soovib andmete edastamist.

Maksusoodustuse õigus on vaid inimesel, kes on ise nii laenusaaja kui ka eluaseme omanik ning laenuga ostetud kinnisvara peab olema ka tema elukoht. Pank ei edasta maksuametile infot laenuga soetatud eluaseme omaniku kohta. Internetipangas on laenuintresside kohta eeltäidetud info nähtav kõigil eluasemelaenu võtjatel, nii põhilaenusaajal kui ka kaaslaenajal. Need laenuvõtjad, kes ei ole laenuga seotud kinnisvara omanikud, peavad oma intressimaksete info tuludeklaratsioonilt ise eemaldama.