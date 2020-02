Vajad linnaelust pausi? Otepää lähedal sügavas padrikus on müüa privaatne pelgupaik

Otepää kesklinnast linnulennult kümne kilomeetri kaugusel sügaval metsa sees asuv maja asub kinnistul, mille kogupindala on 60 200 ruutmeetrit. Kahekorruselise metsamaja kogupindala on 82 ruutmeetrit. Tuttuus maja asub Otepää kuppelmaastiku kõrgeima künka Harimäe (211 meetrit merepinnast) tipus.

Metsamaja on ehitatud puidust ning seda katab profiilplekist valmistatud katus. Lisaks kuulub maja juurde väike terrass. Maja lähedal asuvad suusa- ja loodusrajad. Lisaks asub lähedal ka Harimäe vaatetorn, mis pakub imelisi vaateid ümbritsevale loodusele.

Parimaks osaks metsamaja juures on see, et lähedal ei ela mitte ühtki naabrit.