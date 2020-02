Lasnamäe taha kerkib uus asum

Praegusele tühermaale Peterburi tee 105 / Raadiku 10 peaksid kerkima kuue- kuni kaheksakorruselised hooned, kus on kokku pool tuhat korterit. Peale selle ehitatakse sinna veel üks kaheksakorruseline ärihoone ja neljakorruseline parkimismaja. Uues asumis hakkab olema 1072 parkimiskohta.

Abilinnapea Andrei Novikov rääkis Postimehele, et Astlanda Kinnisvara tahab Raadiku tänava munitsipaalmajade kõrvale ehitada tavalise elurajooni. «Seal on tühermaa, kus on endise koolihoone varemed, mille riik müüs maha. Nüüd on sinna plaanitud kinnisvaraarendus, kus on elumajad ja keskel suurem avalik haljasala,» selgitas Novikov.

Ta nentis, et kui tavaliselt tekib nii suurte arenduste puhul alati küsimus kooli- ja lasteaiakohtade, ühistranspordi ja muu eluks vajaliku kohta, siis selle planeeringuga selliseid muresid pole. «Sealsamas kõrval on haridusasutused olemas. Enne planeeringu algatamist küsisime veel haridusametilt üle, kas sinna oleks vaja täiendavat haridusasutust, ja meile kinnitati, et vastupidi. Nii et see on üks väheseid arendusi, kus on kõik korras, ka toidukauplused on lähedal. Need 500 korterit, mis sinna tekivad, on kõigega hästi varustatud,» ütles abilinnapea.

Peale muude kaupluste peaks elurajooni läheduses avatama üks Lidli pood. See plaan on küll kohtus vaidlustatud, kuid Novikovi sõnul on Lidl ühe sellise kohtuvaidluse juba võitnud. «Kui sinna tuleb ka Lidl, siis peaks tekkima täiesti kompaktne elukeskkond,» arvas Novikov.

Tema sõnul pole seal probleeme ka ligipääsetavusega. «Kui vaadata linna perspektiivset plaani asuda Väo liiklussõlme valmimise järel Peterburi maantee kallale või siis ühendusteid, mis tekivad otse läbi selle arenduse Peterburi maanteele, siis logistilises mõttes hakkab see kindlasti olema hea piirkond,» kinnitas Novikov.

Kesklinnaga ühendavad uut arendust Laagna tee ja Peterburi tee. «Bussiliinid on Laagna tee ääres, nii et ka ühistranspordiühendus on sealt väga hea. Ma ütleks isegi, et seal on topelthea transpordiühendus, sest seal on nii busside Seli lõpp-peatus kui teisel pool päris lähedal ka busside Kärberi lõpp-peatus, kus väljuvad bussid üle linna. Nii et sealt on võimalik ümber istumata jõuda näiteks Põhja-Tallinna,» selgitas abilinnapea.