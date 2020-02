Otsid koju värsket hingamist? Uus sisekujundustrend liidab kaks asja, mida omavahel ei seostata

«Lagi on enamasti koht, millele erilist tähelepanu ei pöörata,» sõnab John Lewis & Partnersi koostööpartneri Graham & Brown värvi- ja trendispetsialist Paula Taylor. «Kui katta lagi tapeediga, tõmbab see inimeste pilgu lae poole, tänu millele nähakse tuba uues valguses,» lisab Taylor.

Juhul kui soovid seda uut trendi oma kodus katsetada on Tayloril jagada paar õpetussõna: «Vali ühevärviline tapeet, kuna see on silmadele rahustav. Lisaks eelista tumedaid värve, sest see tekitab lõpmatuse illusiooni ja annab toale luksusliku välimuse.»