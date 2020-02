Kas see võib olla Tartu kõige kallim maja? Kesklinnas asuva eramu eest tuleb välja käia üle miljoni euro

Vallikraavi nõlval asuvast majast avanevad imelised vaated lähedal asuvale Toomemäe ja Vanemuise pargile. Kahekorruselist hoonet on võimalik kasutada ka äritegevuseks, kuna 30 protsenti hoonest on arvele võetud ärimaana ning ülejäänud elumaana.

Oru nõlval asuv maja on ehitatud 29 puurvaiale, mis hoiavad hoone ka maalihke korral paigal. Majas on kokku viis tuba ning hoone teisel korrusel asub avar rõdu. Esimesel korrusel asub kamin, millest piisab terve korruse kütmiseks. Lisaks on majas olemas saun, mida kütab elektrikeris.